LIVE | Plaatsen ook Irene Schouten en Marijke Groenewoud zich voor finale massastart?

Uit haar laatste olympische race blijkt volgens Ireen Wüst: ‘Ik ben een mens en geen robot’

Als Ireen Wüst iets minder graag had gewild, was het podium op de 1000 meter mogelijk geweest. Maar haar laatste race ooit op de Winterspelen zal een voetnoot blijken in haar zo succesvolle olympische carrière. ,,Ik kan niet anders dan met een glimlach van oor tot oor naar huis gaan, met een gouden medaille om mijn nek.”

17 februari