LIVE | Openwaterzwemmers finishen tegen de opkomende zon in

VIDEO Sensatione­le sprintzege Jacobs op 100 meter: ‘Hier heb ik sinds mijn kinderja­ren van gedroomd’

1 augustus Lamont Marcell Jacobs is de opvolger geworden van Usain Bolt. In de finale op de 100 meter was hij in een tijd van 9.80 verrassend de snelste. Fred Kerley uit de Verenigde Staten pakte in 9.84 zilver, Andre De Grasse (9.89) uit Canada veroverde op het koningsnummer brons.