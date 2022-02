LIVE | Michelle Dekker naar kwartfinales, historisch ski-goud voor Oostenrijk

Michelle Dekker bij Olympische Spelen naar kwartfina­les parallel­reu­zen­sla­lom: ‘Wordt mooie finale’

Snowboardster Michelle Dekker is er bij de Olympische Spelen in geslaagd de kwartfinales te halen op de parallelreuzenslalom. De 25-jarige Zoetermeerse was in de achtste finales in het Genting Snow Park in Zhangjiakou net wat rapper dan Sofia Nadyrsjina uit Rusland. Het verschil was 3 honderdsten van een seconde.

7:49