LIVE | Michelle Dekker in actie, Kjeld Nuis verdedigt titel op de 1500 meter

Video Lindsay van Zundert straalt in Peking: ‘Zo mooi dat ik Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra trots kan maken’

Lindsay van Zundert (17) is de jongste Nederlandse olympiër en de eerste kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar. Na haar eerste volledige korte kür op de training vertelde ze over haar eerste indrukken in olympisch Peking. Ze heeft de tijd van haar leven.

6 februari