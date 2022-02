LIVE | Lindsay van Zundert plaatst zich na prima optreden vrijwel zeker voor de vrije kür

video Niek van der Velden mag ruiken aan medaille, eindigt uiteinde­lijk als zesde

Na Melissa Peperkamp heeft ook Niek van der Velden bij de Olympische Spelen in Peking voor een stuntje gezorgd. De 21-jarige Brabander nam na twee runs zelfs de derde positie in de tussenstand in, maar zakte uiteindelijk nog naar de zesde positie.

