LIVE | Leeuwinnen willen revanche op wereldkampioen VS en afscheid Wiegman uitstellen

Samenvatting Smulders Sisters zijn nu 'Bronze Sisters': 'Het maakte me boos haar zo te zien'

9:38 BMX’ster Laura Smulders had net een treurig verhaal verteld over haar uitschakeling op de Olympische Spelen. Ze hield het kort want zus Merel stond op het punt van start te gaan in de finale. Niet veel later vielen de zussen elkaar in de armen nadat Merel de bronzen medaille had veroverd, dezelfde kleur waarmee Laura na de Spelen van Londen 2012 terugkeerde.