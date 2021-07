LIVE | Kopgroep van zeven renners pakt 20 minuten voorsprong op peloton

Stunt van Tsjakadoea: Nederland­se judoka klopt als eerste geplaatste Rus

5:33 Judoka Tornike Tsjakadoea heeft op de Olympische Spelen in Tokio voor een stunt gezorgd in de klasse tot 60 kilogram. De 24-jarige Fries was in de tweede ronde de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze de baas. In bovenstaande olympische widget is het judotoernooi qua uitslagen live te volgen. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt dit artikel eveneens van een update voorzien.