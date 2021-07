LIVE | Kingma en Klamer onderweg in triatlon, later actie bij judo, zwemmen en handboogschieten

Outsider Toussaint naar halve finales, ook De Waard plaatst zich

25 juli Kira Toussaint heeft in de series van de 100 meter rugslag gedaan wat ze moest doen. Ze tikte aan in een tijd van 59,21 en dat was ruimschoots genoeg voor het behalen van de halve finales. De achterstand op de Australische nummer 1 was wel groot.