LIVE | Kan Niek van der Velden stuntje van Melissa Peperkamp kopiëren?

Schaats­coach De Wit weer op de baan na quarantai­ne: ‘Ik ben twee weken van de planeet ge­weest’

Twaalf dagen zat Johan de Wit, de Nederlandse schaatsbondscoach van Japan, in Peking in een quarantainehotel na een positieve coronatest. Zonder te willen klagen, was het uiteraard geen pretje, vertelt de trainer. ,,Je gaat denken: als ik ooit maar weer thuis kom.”

14 februari