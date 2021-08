LIVE | Grote dag voor teamsprinters, Bekkering en Duetz op jacht naar goud

Foutje, bedankt: favoriete op 200 meter trapt te vroeg op de rem en wordt uitgescha­keld

2 augustus Om niet volledig in het rood te moeten gaan, trappen veel atleten in de laatste meters van een serie of halve finale op de rem. Meestal loopt dat goed af, maar voor Shericka Jackson maandag even niet. De Jamaicaanse die brons veroverde op de 100 meter schakelde zichzelf uit op de 200 meter.