LIVE | Extra maatregelen laatste sporters TeamNL die naar China gaan, Krol snelste in trainingswedstrijd

China komt met grootste olympische ploeg ooit op Winterspe­len Peking

China doet met liefst 176 sporters mee aan de Olympische Winterspelen in Peking. Het is de grootste ploeg ooit die het land afvaardigt naar het vierjaarlijkse evenement. In alle takken van sport is China aanwezig. De Spelen duren van 4 tot en met 20 februari.

27 januari