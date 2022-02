LIVE | Curlers brengen Spelen op gang, opnieuw coronageval bij Oostenrijkse skispringsters

Skiesters Hütter en Brignone met gedeelde zege naar Spelen

De laatste wereldbekerwedstrijd voor skiesters in de aanloop naar de Olympische Spelen van Beijing heeft twee winnaressen opgeleverd. De Oostenrijkse Cornelia Hütter en Federica Brignone uit Italië deelden de winst op de super-G in Garmisch-Partenkirchen. Beiden legden de race op de Kandahar-piste af in 1.18,19.

30 januari