LIVE | Abdi Nageeye strijdt om medaille bij marathon, kansen op eremetaal voor baanrenners

Op de slotdag van de Olympische Spelen komen Nederlanders in actie op de marathon en bij het baanwielrennen. Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen lopen in Tokio de marathon. Op de baan gaan Harrie Lavreysen (keirin) en Kirsten Wild (omnium) voor de medailles. Volg de prestaties van onze olympiërs in dit liveblog!