Lindsay is nog niet op haar top: ‘Het kan nog mooier, perfecter en sneller’

Het verhaal van Carine Herrygers en Lindsay van Zundert begint zo’n negen jaar geleden. Op de ijsbaan in Turnhout. ,,Ik zag een meisje dat heel slordig was op de training”, is het eerste wat Herrygers zich herinnert van het moment dat de kleine Lindsay haar klasje binnen kwam. ,,Toen ik voor het eerst met haar naar een wedstrijd ging, verwachtte ik er dan ook niet veel van. Andere kindjes in mijn groep waren beter. Nou, ze ging klaar staan en bracht me toch een kuurtje. Eentje waarvan ik zei: ‘wow is dat dezelfde Lindsay?’ Zo veel beter dan op de training.”