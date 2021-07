Leeuwinnen vernederen dramatisch Zambia met dubbele cijfers bij bizar olympisch debuut

Kort voordat de ploeg van afzwaaiend bondscoach Sarina Wiegman zou debuteren op de Spelen, kreeg de selectie een flinke domper te verwerken: recordinternational en aanvoerder Sherida Spitse moest deelname aan het toernooi afzeggen door een knieblessure, ze keek wel vanaf de tribune toe. Jill Roord verhuisde woensdagmiddag (Nederlandse tijd) van de aanval naar het middenveld, een omzetting die op rechtsbuiten ruimte maakte voor Shanice van de Sanden. Zij vormde de aanval samen met Miedema en Martens, die zich in de eerste helft naar hartenlust konden uitleven tegen het dramatisch verdedigende Zambia, de nummer 104 van de wereldranking.



Het lag keer op keer open in de Afrikaanse defensie. Na een enorme flater van de keepster (die een lange bal van achteruit totaal verkeerd inschatte) tikte Miedema de 0-1 binnen, Martens schoof de 0-2 in een wederom leeg doel, voordat Miedema er met een knap stiftje 0-3 van maakte in het Miyagi-stadion van Rifu. Let wel: toen was er een kwartier gespeeld...