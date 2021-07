Leeuwinnen brengen eerbetoon aan geblesseerde Spitse vlak voor de aftrap

Spitse kon de actie van haar teamgenoten van dichtbij bewonderen. De Leeuwin is nog niet naar terug naar Nederland gegaan, maar moedigt haar collega's aan vanaf de tribune in het Miyagi-stadion. Spitse zal na het duel met Zambia huiswaarts keren. De teleurstelling was groot maandag toen Spitse geblesseerd moest afhaken. Gisteren maakte de ervaren speelster bekend niet inzetbaar te zullen zijn voor de ploeg van Sarina Wiegman. ‘En opeens spat die grote droom uit èèn... Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet. Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn. Helaas ben ik net voordat de Olympische Spelen beginnen geblesseerd geraakt aan mijn knie', schreef ze op twitter.

Dramatisch

Ook Wiegman was zwaar teleurgesteld. ,,Dat is wel even dramatisch voor het team en vooral voor haar", zei de bondscoach gisteren op Radio 538. ,,Ze heeft er zoveel voor gelaten en gedaan. Ze is een belangrijke speelster voor ons en een rustpunt in het veld, dus dit is wel even omschakelen.”



Oranje opent het toernooi vandaag tegen Zambia. Daarna volgen er nog wedstrijden tegen Brazilië (zaterdag, 13.00 uur) en China (27 juli, 13.30 uur).