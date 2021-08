Lavreysen en Hoogland als stervende zwanen tot het gaatje in onmenselijke tweestrijd

Door Arjan Schouten



Daar zitten ze dan, op twee klapstoeltjes. Op nog geen twee meter van elkaar. Nog een laatste keer elkaar in de ogen kijken, vlak voor hun gedroomde finale. De uitbarsting na een jarenlang opgebouwde strijd. Het is even voor de klok van zes in het Japanse Izu en het grote moment, waar vijf jaar naartoe is gewerkt, is aanstaande. De laatste rivalen Jack Carlin en Denis Dimitriev zijn geëlimineerd. Goud en zilver gaan sowieso naar Harrie Lavreysen (24) en Jeffrey Hoogland (28). Twee vrienden, die elkaar weinig meer te vertellen hebben nu de een de ander sowieso van een gouden droom gaat beroven. ,,Maak er wat moois van’’, zegt bondscoach Hugo Haak. ,,Houd het eerlijk. Geniet ervan.”