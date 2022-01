Langlaufster uit Nunspeet mist Spelen na zwaar ongeval: ‘Afstand houden redde haar leven’

De langlaufster was donderdagochtend was met een taxibusje onderweg van Oostenrijk naar het vliegveld van München, toen het busje in de Alpen op een tankauto knalde. De chauffeur van het voertuig overleed ter plekke. Bruna Moura kwam met botbreuken in een Italiaans ziekenhuis terecht. De Braziliaanse zat tot kort daarvoor in quarantaine in Oostenrijk. Als zij in de Beierse stad drie keer negatief zou testen, zou ze afreizen naar Peking om voor uit te komen op de Winterspelen. In de Italiaanse Alpen ging het mis.