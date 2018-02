Kuiper wil Verweij inruilen voor Roest

Verweij had het zondag in de kwartfinales, waarin Nederland de tweede tijd neerzette, zichtbaar moeilijk. Hij klaagde na afloop over materiaalpech. ,,Daar heb ik niets meer van gehoord, dus ik denk niet dat het een groot probleem was'', merkte Kuiper op. ,,Koen zat aan het einde kapot, maar zijn eerste ronde aan kop was gewoon goed. Dus we moeten er niet heel dramatisch over doen. Bovendien rijdt hij hier vrijdag ook nog de 1000 meter. Vooraf hielden we er dus al een beetje rekening mee dat Patrick minimaal één keer in actie zou komen.''