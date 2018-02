Kramer probeert knop om te zetten voor achtervolging

,,Ik probeer wat gister is gebeurd af te sluiten en er weer met frisse moed tegenaan te gaan'', zei hij tegen de NOS. ,,We hebben een supergoed team voor de achtervolging en ik word heel goed opgevangen.''



Kramer wilde niet echt ingaan op de redenen waarom hij niet goed reed. ,,Waardoor dat is kunnen de meningen over verschillen, maar het feit blijft dat het niet goed genoeg is. Ik rijd niet super lekker, maar dat is geen excuus. Je moet hier goed zijn.''



Kramer bestreed ook dat hij de race had laten lopen toen de olympische titel uit zicht verdween. ,,Ik kwam geen moment in de rit. Ik rijd alleen voor de winst, dat doe ik mijn hele leven al. Ik probeer zo lang mogelijk die 30 laag te houden, maar die haalde ik niet en toen liep het op. Maar ik reed niet rond met het idee: ik geef het op. Zo zit ik niet in elkaar, dat is een slecht verhaal.''