Kogel is door de kerk: Olympische Spelen zonder buitenlandse fans

Persbureau Kyodo News had eerder deze maand al gemeld dat buitenlandse fans niet welkom zouden zijn in Tokio, maar de organisatie zei toen dat daar nog een definitieve beslissing over genomen moest worden. Zaterdag hadden de betrokken partijen digitaal overleg. Japan liet het IOC en het IPC, het Internationaal Paralympisch Comité, weten dat er inderdaad geen sportfans van buiten Japan welkom zijn op de Spelen. Iedereen die een kaartje heeft gekocht en nu niet kan komen, krijgt het aankoopbedrag terug. Ook in Nederland hadden reisbureaus al kaarten en hele pakketreizen verkocht voor de Spelen.