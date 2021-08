Klaver en De Witte voldoen aan opdracht ‘in stoomcabine’

Klaver deed dat het meest overtuigend. De atlete uit Enkhuizen eindigde als derde in haar serie in 51,37 en verzekerde zich direct van een deelname in de halve finales op woensdagavond. ,,Ik voelde me best goed", zei Klaver voor de camera van de NOS. ,,Maar die hitte... Het had vanmorgen geregend. In Nederland koelt het dan af, maar hier... Ik had het gevoel dat ik aan het opwarmen was in een magnetron. Zo heet, het leek wel een stoomcabine.”

Quote Ik ben niet heel tevreden over de race Lisanne de Witte Klaver liep naar eigen zeggen ‘gecontroleerd’ naar de halve finales van de 400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. ,,Dit was prima voor nu, maar in de volgende race zal er een tandje bij moeten. Na de halve finales wil ik echt kunnen zeggen dat ik op mijn allerhardst heb gerend”, zei de 22-jarige na haar race bij de NOS. Klaver werd derde in haar heat in 50,37 en ging rechtstreeks door.

De Witte liep in haar serie naar de vierde plaats en was afhankelijk van haar tijd. Haar 51,68 bleek na de zes heats snel genoeg om ook door te mogen in het olympisch toernooi. ,,Ik ben niet heel tevreden over de race, ik liep een beetje kramperig op de laatste meters, misschien kwam dat door de hitte. De eerste 200 meter gingen voor mijn gevoel wel hard, maar ik had een betere tijd verwacht.”

Klaver en De Witte kwamen in Tokio ook al uit in de estafetteploeg op de 4x400 gemengd, die in de finale als vierde eindigde. De Witte mocht in de serie lopen, Klaver werd zowel in de serie als finale ingezet.

De 22-jarige Klaver is het opkomende talent op de 400 meter, die ook snel is op de 200 meter. Ze won al eens een wedstrijd uit de prestigieuze Diamond League en stond dit voorjaar in Polen in de finale van de EK indoor. Ze finishte als vijfde.



De 28-jarige De Witte won brons op de EK van 2018 en ook brons op de EK indoor van 2019. De atlete uit Castricum was tot deze zomer in het bezit van het Nederlands record op de 400 meter met 50,77, maar dat record is ze inmiddels kwijt aan rijzende ster Femke Bol, die al 50,37 liep.



Klaver en De Witte maakten deel uit van het estafetteteam dat op de EK indoor in Polen het goud veroverde op de 4x400 meter.

Taymir Burnet plaatste zich overtuigend voor de halve finales van de 200 meter. De 28-jarige atleet van Curaçao spurtte in zijn serie naar de derde plaats in een beste seizoenstijd van 20,60 en verzekerde zich van een directe plek in de halve finales, die later vandaag plaatsvinden (12.20 Nederlandse tijd).



Burnet trok na de bocht goed door op het rechte stuk en moest alleen Jereem Richards uit Trinidad en Tobago (20,52) en de Zuid-Afrikaan Shaun Maswanganyi (20,58) voor laten gaan. In Tokio wordt de opvolger van de Usain Bolt bekend. De Jamaicaanse sprintlegende won drie Spelen achtereen het goud op de 200 meter.

