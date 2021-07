Kiran Badloe wint vierde race en ligt weer op koers voor gouden medaille

‘Missie’ Arno Kamminga nu al geslaagd met overtuigen­de finaleplek

25 juli Zwemmer Arno Kamminga heeft zich op de Olympische Spelen op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De 25-jarige Kamminga zegevierde in de eerste halve finale in 58,19 seconden. Hij was daarmee wel bijna vier tienden langzamer dan het Nederlands record dat hij zaterdagavond klokte in de series (57,80).