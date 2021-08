Kampioen Ferry Weertman overdonderd door ontketende Duitser: ‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt’

Na bevesti­ging van de coach weet Van Duijn pas dat ze in de finale staat: ‘Hij keek heel verbaasd’

5:47 Het is schoonspringster Celine van Duijn net gelukt door te dringen tot de finale op de 10-metertoren. Ze eindigde in de halve eindstrijd als tiende. Een plek bij de beste twaalf was nodig voor een finaleplaats. In totaal stonden er achttien schoonspringsters in de halve finale.