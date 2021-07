Kamminga overtuigend naar finale 100 meter schoolslag, estafetteploeg weer vierde

Arno Kamminga heeft zich op de Olympische Spelen op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. De 25-jarige Kamminga zegevierde in de eerste halve finale in 58,19 seconden. Hij was daarmee wel bijna vier tienden langzamer dan het Nederlands record dat hij zaterdagavond klokte in de series (57,80).

De Britse titelverdediger Adam Peaty, de wereldrecordhouder met 56,88, zette in de tweede halve finale in het Tokyo Aquatics Centre de beste tijd neer: 57,63. In de Nederlandse nacht van zondag op maandag komt het om 04.12 uur in de finale tot een duel tussen Peaty en Kamminga, de twee snelste mannen ter wereld op de 100 school. Het zijn ook de enige twee schoolslagzwemmers die ooit onder de 58 seconden hebben gezwommen. Peaty deed dat al heel vaak.



,,Het gaat niet om tijden, het gaat om plaatsing en morgen gaat het om de medailles. Het was gewoon weer een goede race en een van mijn beste tijden ooit, dus ik ben gewoon erg blij. Missie geslaagd en nu op naar morgen,” zei Kamminga. ,,Dit zijn mijn eerste Olympische Spelen. Ik heb niks te verliezen. Als ik zonder medaille naar huis ga, heb ik nog steeds gewonnen.”

Estafetteploeg opnieuw vierde

De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de Olympische Spelen van Tokio wederom naast een medaille gegrepen op de 4x100 meter vrije slag. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk eindigden in de finale als vierde in 3.33,70. Bij de Spelen van Rio 2016 eindigden de zwemsters ook al op die plek.

Kromowidjojo en Heemskerk pakten met de estafetteploeg eerder olympisch goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4x100 vrij.

Australië veroverde in Tokio het goud in een wereldrecord: 3.29,69. Het zilver ging naar Canada, het brons naar de Verenigde Staten. Nederland had zich als tweede geplaatst voor de olympische finale.

,,We hebben keihard gestreden, maar het was helaas weer net niet goed genoeg voor een medaille. Australië is van een ander niveau, dat wisten we vooraf. Als we alle vier echt boven onszelf uit hadden kunnen stijgen was er iets mogelijk geweest, maar helaas was dat niet het geval", zei Kromowidjojo na de race tegen de NOS.

