Kamila Valieva in tranen bij training: CAS behandelt dopingzaak dit weekend

De 15-jarige Valieva heeft eind vorig jaar positief getest op een verboden middel, zo werd deze week bekend. Drie rechters van het CAS houden dit weekeinde in Beijing een spoedzitting, voornamelijk via videoverbindingen. Ze beloven voor de start van de individuele wedstrijden voor de kunstrijdsters (dinsdag) met een uitspraak te komen.

Valieva geldt als de favoriete voor het goud, maar vanwege haar dopingzaak is het hoogst onzeker of de tiener komende week op het ijs in actie kan komen. Valieva, die vandaag op het ijs in tranen uitbarstte na een volkomen mislukte sprong tijdens de training, haalde maandag het goud binnen voor Rusland in de landenwedstrijd. De medailles zijn echter nog steeds niet uitgereikt, omdat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een dag na de landenwedstrijd te horen kreeg dat Valieva enkele weken geleden positief heeft getest op trimetazidine.

Volledig scherm Kamila Valieva. © AFP

Het Russische antidopingbureau legde de kunstrijdster in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar die werd al snel opgeheven. Het IOC, de internationale schaatsfederatie ISU en het mondiale antidopingbureau WADA, hebben nu beroep aangetekend bij het CAS. Rusland zet vraagtekens bij het moment dat de positieve testuitslag van Valieva naar buiten kwam, ruim zes weken nadat de test was afgenomen. Een laboratorium in de Zweedse hoofdstad Stockholm, dat onder het WADA valt, trof in de monsters sporen van een verboden middel aan.

,,We willen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost”, zei IOC-woordvoerder Mark Adams. ,,We willen ons concentreren op de sport en niet op mogelijke dopingzaken.”

Volgens Adams moeten de onderzoekers van het WADA ook kijken naar de rol van de begeleiders van de minderjarige Valieva, zoals haar coaches, familieleden en de betrokken medici. ,,Als het relevant is, moedigen wij onderzoek naar de entourage van sporters in dopingzaken aan. In het verleden is daar nog wel eens overheen gekeken.”

