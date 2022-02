Jutta Leerdam geeft tour door olympisch dorp, Kjeld Nuis blij met trouwe fan Jax (5)

Olympische bytesDe Olympische Spelen in Peking zijn vandaag officieel van start gegaan met de openingsceremonie in het bekende Vogelnest-stadion, waar in 2008 ook de Zomerspelen werden gehouden. De sporters delen zelf met grote regelmaat hun belevenissen op social media en wij zoeken de leukste posts uit.

Kjeld Nuis (32) hoopt op een mooi vervolg na zijn twee gouden medailles in Pyeongchang vier jaar geleden. Vandaag mocht hij samen met kunstschaatsster Lindsay van Zundert (17) de Nederlandse vlag dragen bij de openingsceremonie. Zijn zoontje Jax (5) zat vol trots voor de televisie en had zelfs een mini-vlaggetje gemaakt voor zijn vader: ‘Ik ga je vlaggetje dragen met trots.’

Irene Schouten (29) is naar Peking afgereisd als kanshebster voor het goud op liefst vier afstanden. Zaterdagochtend hoopt ze direct toe te kunnen slaan op de 3000 meter. Ze komt in actie in de tiende en laatste rit van de 3 kilometer, die om 9.30 uur Nederlandse tijd van start gaat. ,,Nog één nachtje slapen voor ik alles ga geven, laat de Spelen maar beginnen", schreef de ambitieuze Andijkse al voor de openingsceremonie op Instagram.

Schouten staat in de tiende en laatste rit naast de Italiaanse Francesca Lollobrigida (30), die voor een stunt hoopt te gaan zorgen in Peking.

Ook Antoinette de Jong is een kanshebber op de 3000 meter. De Friezin laat zien hoe het allemaal begon en hoe het nu gaat, bij de start van haar derde Olympische Spelen. Voor De Jong is het extra bijzonder dat ook haar zusje Michelle van de partij is. Zij komt later in actie op de 500 meter.

Lindsey Vonn (37) was op de vorige vijf Winterspelen steeds van de partij. Ze behaalde twee bronzen medailles en het goud op de afdaling in 2010. De komende twee weken zal Vonn dagelijks te zien zijn op de Amerikaanse zender NBC. ,,Ik kijk erg uit naar deze rol en zal de Amerikaanse atleten uiteraard aanmoedigen in het rood, wit en blauw.

De Noorse snowboarder Ståle Sandbech (28) begint aan zijn vierde Winterspelen. Hij blikt in een post op Instagram even terug op zijn drie vorige deelnames. Zijn hoogtepunt in 2018? Dat hij Tyler Nicholson mocht gebruiken als menselijk snowboard.

Jutta Leerdam komt op zondag 13 februari (500 meter) en donderdag 17 februari (1000 meter) pas in actie in Peking. De 23-jarige schaatsster uit 's-Gravenzande heeft dus alle tijd om het olympisch dorp te ontdekken en neemt haar 2,1 miljoen volgers op Instagram mee op reis.

Suzanne Schulting (24) en Yara van Kerkhof (31) zijn helemaal klaar voor het shorttrack op de Olympische Spelen. Van Kerkhof is al voor de derde keer van de partij, Schulting wil een mooi vervolg geven aan haar gouden en bronzen medaille van vier jaar geleden.

Sjinkie Knegt (32) heeft zware jaren achter de rug nadat hij in januari 2019 zware brandwonden opliep, maar drie jaar later staat De Schicht uit Bantega ‘gewoon’ op zijn vierde Olympische Spelen.

Kjeld Nuis (32) is zoals bekend een showman. Niet alleen op het ijs, maar ook op de fiets houdt de tweevoudig olympisch kampioen van 2018 wel van een stunt.

Carlijn Achtereekte (32) is klaar voor haar tweede Olympische Spelen. Op de 3000 meter verdedigt zijn direct haar titel.

