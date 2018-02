'Jillert Anema deed in 2014 poging tot matchfixing'

,,Daarop hebben we vanochtend alle coaches ingelicht. De algemene conclusie was dat we hier maar voor één ding zijn en dat is schaatsen en medailles binnenhalen. Maar inderdaad, de timing van deze zaak is heel slecht. Het is heel storend en slecht voor het team. Maar met de reuring in de ploeg zelf valt het gelukkig allemaal erg mee, het is eigenlijk al geen nieuws meer.''