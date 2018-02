Jeroen Otter: Wat wil je nog meer?

,,Ik ben blij dat het goed ijs is. Als het goed is en we zijn in de vorm waarin we nu zijn, wordt er gewoon goed gereden. Zou er vandaag langzamer gereden zijn, had ik me achter mijn oren gekrabd en gedacht: wat is hier aan de hand? Maar het gaat snel. Sjinkie is goed en de anderen zijn blijkbaar ook goed. De snelheid ligt hoog, de rondetijden laag. Wat wil je nog meer?'', aldus Otter.

Knegt arriveert in Zuid-Korea als regerend Europees kampioen. De verwachtingen rond de Fries zijn hoog. ,,Hij rijdt prima. Individueel heeft hij uiteindelijk alleen met zichzelf te maken. Hij moet zich zo goed mogelijk voorbereiden'', stelt de bondscoach, die snapt dat het verwachtingspatroon in vergelijking met Sotsji is aangepast.



,,Vier jaar geleden was hij goed, maar zeker niet de favoriet. In Nederland en Europa zal hij nu tot de favorieten behoren. Maar hier in Zuid-Korea zullen ze weer andere namen noemen en in Canada komen ze weer met een ander lijstje. Het geeft aan hoe breed de sport is wereldwijd. Het is wat het is. Ik zou heel graag zeggen dat wij de favoriet zijn, maar dat is niet zo. Het is maar aan wie je het vraagt.''