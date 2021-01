'Japan tot conclusie gekomen dat Spelen niet kunnen doorgaan’

,,Er is geen waarheid in het bericht over de mogelijke afgelasting van de Olympische Spelen," aldus een woordvoerder van de Japanse regering. De Japanse premier Yoshihide Suga wilde niet reageren op het bericht in de krant, maar zei in het Japanse parlement vrijdag dat hij samen met de stad Tokio en het Japans Olympisch Comité werkt om de Spelen op de geplande aanvangsdatum van 23 juli te organiseren.



De Spelen stonden aanvankelijk gepland voor 2020, maar werden vanwege het coronavirus een jaar uitgesteld. Het was al bekend dat verder uitstel niet mogelijk is, en dat zou betekenen dat de Spelen definitief worden afgelast. Japan zou zich volgens de Britse krant nu willen richten op organisatie van de Olympische Spelen in 2032.