Japan en IOC akkoord: Spelen beginnen op 23 juli 2021

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF is blij dat er nu duidelijkheid is. ,,Opnieuw een snel besluit van IOC en Japan”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. ,,We weten nu waar we aan toe zijn. Ik snap dat ervoor gekozen is een vol jaar voor de nieuwe voorbereidingen te nemen. Dat zullen wij ook doen. Zodra de coronacrisis bezworen is, en laten we hopen dat dit spoedig het geval zal zijn, maken we de stand van zaken van de Nederlandse sport op en bepalen we op welke wijze wij in 2021 met TeamNL naar Tokio gaan.”