Jan-Willem van Schip maakt indruk op omnium: tweede na drie onderdelen

Voor aanvang van de afvalrace stond Van Schip samen met Wals en de Fransman Benjamin Thomas gedeeld eerste in het algemeen klassement. Bij de afvalrace valt steeds de laatste in een ronde af en met nog zes rijders op de baan was Thomas de eerste afvaller van de drie leiders in het klassement. Vervolgens eindigde Van Schip als vierde. Wals eindigde als tweede. De Brit verloor in de sprint van Elia Viviani, maar staat nu met 114 punten bovenaan in het klassement met vier punten voorsprong op Van Schip (110 punten). Thomas staat weer vier punten achter de Nederlander met 106 punten.