Jacht op gouden medailles ingeruild voor hunkering naar fysiek contact met familie en vrienden

Tientallen ogen spieden maandagmiddag even voor 17.00 uur de ruimte rond. Eerst de coaches, vervolgens de sporters zonder eremetaal en ten slotte de medaillewinnaars lopen in een stevige wandelpas de ruimte in waar hun familie verdeeld over een groot aantal ronde tafeltjes al een tijdje zit. Ze snakken naar een omhelzing, een stevige knuffel of een zoen.



Vertederend is het weerzien van Irene Schouten, winnares van drie gouden medailles, met onder anderen haar vriend en haar vader. Terwijl Jutta Leerdam en haar zussen meteen selfies beginnen te maken met de zilveren medaille van de schaatsster. Zo verandert de grote, oranje ruimte in hotel Hilton Amsterdam Schiphol in een verzameling van allemaal kleine huiskamertjes waarin het einde van de Olympische Winterspelen van Peking wordt gevierd.



En dat er reikhalzend naar dat feestje werd uitgekeken, was even daarvoor ook al goed duidelijk geworden. Kinderen dweilden soms onrustig over het podium waarop later gehuldigd moest worden, zo hun ongeduld tijdens het wachten op papa of mama uitend. De vriendin van bobsleeër Dennis Veenker vertelde dat ze haar vriend al meer dan vijf weken niet had gezien. De moeder van shorttrackster Selma Poutsma deed haar best om te beschrijven hoe trots ze op haar dochter is.