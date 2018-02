Italiaanse Mölgg het snelst op eerste run reuzenslalom

Mikaela Shiffrin doet het: goud op reuzenslalom

7:20 De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft in Pyeongchang de olympische titel veroverd op de reuzenslalom. De 22-jarige Amerikaanse was over twee runs de beste op de Koreaanse piste. Shiffrin had vier jaar geleden in Sotsji als jongste skiester ooit al goud gepakt op de slalom.