Irene Schouten straalt na historische prestatie op Spelen: ‘Dit had ik niet durven dromen’

Irene Schouten voltooit sensatione­le trilogie met goud op massastart

Irene Schouten heeft op de Olympische Spelen in Peking haar derde gouden medaille veroverd. De 29-jarige Nederlandse was de snelste in een razend spannende eindsprint op de massastart. Met haar derde gouden plak duwde ze Yvonne van Gennip, de Koningin van Calgary, van de Nederlandse olympische schaatskroon.

11:16