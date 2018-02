Hoofdsponsor vierkant achter Anema

Jonker keerde maandagochtend terug in Nederland na een bezoek aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Daar maakte hij alle commotie rond Anema van dichtbij mee. ,,Of ik er van geschrokken ben? Nee, ik wist dat hij ooit een soort waarschuwing van NOC*NSF had gekregen. Dat het IOC de zaak laat rusten, verbaast me niks. Ik vond het meteen nog minder dan een storm in een glas water.''



Anema kwam bij de Winterspelen in opspraak door een onthullend verhaal in de Volkskrant. Hij zou bij Sotsji 2014 een poging tot beïnvloeding van een achtervolgingsrace hebben gedaan.