Hockeysters verslaan door omstreden strafbal ook titelverdediger Groot-Brittannië

De strafbal, die al in het eerste kwart werd toegekend, was omstreden. Volgens de videoscheidsrechter werd Lidewij Welten gehinderd bij een doelpoging, maar op de beelden was daar weinig van te zien. De protesten van de Britse speelsters haalden echter niets uit.

Oranje had ondanks de vroege voorsprong de handen vol aan Groot-Brittannië, waarvan vijf jaar geleden in Rio werd verloren in de olympische finale. In het tweede kwart overleefde de ploeg van bondscoach Alysson Annan drie strafcorners en ook daarna bleef het slordig. Pas in het laatste kwart kwam de topfavoriet voor goud weer beter in de wedstrijd, maar de kansen op 2-0 werden niet verzilverd.