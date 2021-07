Het hoe en waarom achter de nachtmerrie van skateboardster Candy Jacobs

Door Rik Spekenbrink



1. Wanneer ben je precies positief?

In Tokio wordt deze weken gewerkt met speekseltesten. Atleten, begeleiders, journalisten: iedereen moet om de haverklap in een trechtertje spugen, en dan maar hopen dat het allemaal in orde is. Voor skateboardster Candy Jacobs kwam haar nachtmerrie woensdag uit. Haar coronatest was positief, net als een tweede analyse van hetzelfde monster. Daarna is Jacobs volgens de voorschriften getest met het bekende staafje in neus en keel; ook dat resultaat was positief. Daarmee was haar lot bezegeld en zaten haar Olympische Spelen erop voordat ze waren begonnen. De standaardprocedure is: tien dagen in isolatie. Dan zijn de skateboardwedstrijden achter de rug.