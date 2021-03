Het bijzondere verhaal van een Nijmeegs meisje en een Arnhemse jongen met autistische trekken die als ijsdanspaar naar ’t WK gaan

Kunstschaatsen is weer hot in Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis levert ‘Oranje’ deelnemers aan de WK (22-28 maart in Stockholm) in drie verschillende disciplines.

Het Nijmeegs-Arnhemse ijsdanspaar Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen is misschien wel het meest bijzondere van het gezelschap. De twee plaatsten zich tot hun eigen verbazing voor het mondiale toernooi.



,,Het niveauverschil met de toplanden is namelijk enórm groot”, zegt Nijmeegse Verhaegh (20). ,,Ons onderdeel, het ijsdansen, was helemaal weg in Nederland.’’



Omdat het de enige discipline is waarin niet wordt gesprongen op het ijs, is het heel moeilijk om internationaal snel goede resultaten te behalen, legt ze uit. ,,Op de andere onderdelen wordt vaak gevallen; dus als je samen een kür zonder val schaatst, kun je al hoog eindigen.”