Harrie Lavreysen blijft op koers voor ‘Harries Hattrick’ met plek in finale

Olympische kwalifica­tie schaatsers tussen kerst en oud en nieuw

7 augustus Het olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse langebaanschaatsers wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Thialf in Heerenveen. Schaatsbond KNSB meldt dat op die wedstrijden de startbewijzen voor de Winterspelen worden verdeeld. De Olympische Winterspelen in Peking zijn 4 tot en met 20 februari 2022.