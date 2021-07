Grote shock: topfavoriet 100 meter mist mogelijk Olympische Spelen na positieve drugstest

Vincent Wevers reageert op hoger beroep: KNGU komt afspraken niet na

23 juni Voor turncoach Vincent Wevers telt alleen het belang van de sporters. Dat laat hij weten, na ,,kennis te hebben genomen” van het door de KNGU ingediende hoger beroep tegen de uitspraak in een door Wevers aangespannen kort geding. De rechter bepaalde daarin dat Wevers alsnog als coach naar de Olympische Spelen in Tokio mag gaan, hoewel het gymnastiekunie hem dat eerder had verboden.