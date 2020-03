Grote meerderheid atleten wil uitstel Spelen van Tokio

Op de vraag of de Spelen helemaal afgelast moeten worden, antwoordde 22 procent bevestigend. Van de ondervraagde atleten zegt 87 procent dat hun voorbereiding op het evenement is verstoord als gevolg van het coronavirus, dat zich over de hele wereld heeft verspreid.



Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hield lang vol dat de Spelen 'gewoon' op 24 juli beginnen, maar verklaarde zondag nu ook een alternatief scenario te onderzoeken. Tot afgelasting komt het volgens het IOC zeker niet, uitstel is wel mogelijk. Binnen vier weken moet daar duidelijkheid over zijn. De Athletics Association, vorig jaar opgericht door de 29-jarige Taylor, vindt dat het IOC niet zo lang moet wachten en nu al moet beslissen om de Spelen in ieder geval uit te stellen.