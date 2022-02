Grootse carrière Sven Kramer komt in Peking met massastart ten einde: ‘Voor mij is hij de grootste’

De schaatswereld moet het na vandaag doen zonder Sven Kramer. Het afscheid van de 35-jarige Fries voelt in Peking vreemd aan. Na jarenlange dominantie, en zijn vele titels en medailles op de lange afstanden en allroundtoernooien, is het laatste optreden van Kramer op de massastart.

Toen dat onderdeel tien jaar geleden door de internationale schaatsunie (ISU) aan het programma werd toegevoegd, was Kramer er bepaald niet over te spreken. Hij zag er de meerwaarde niet van in.

Quote Ik ben superblij dat ik deze route zij aan zij met hem heb mogen meemaken Ireen Wüst Nu is uitgerekend de massastart de laatste kans op succes voor Kramer, maar niemand in de Nationale Speed Skating Oval die daar serieus rekening mee houdt. De schaatser zelf ook niet echt, als hij eerlijk is. Kramer schaamde zich een kleine twee weken terug, op de eerste wedstrijddag van de Spelen, voor zijn laatste optreden op de 5 kilometer. De rijder van Jumbo-Visma kwam niet verder dan 6.17,04, ruim 7 seconden boven de tijd waarin hij vier jaar geleden goud veroverde in Pyeongchang.



De ploegachtervolging, waar hij zo graag een vijfde olympische titel aan zijn erelijst had toegevoegd, liep op een grote deceptie uit. Zelfs brons bleek niet haalbaar voor het trio Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker.

Het deed niet alleen Kramer pijn, maar ook zijn vele volgers. De ooit oppermachtige schaatser, die in zijn hoogtijdagen record na record verbrak, oogde opeens als een oude en kwetsbare man. Nee, medelijden hoef je niet met hem te hebben, liet Kramer blijken. Hij maakte de voorbije dagen in Beijing zelf nog de meeste grapjes en cynische opmerkingen over zijn laatste olympische optredens.

En bovendien: als er iemand was die in het verleden geen mededogen kende, met niemand, dan was het Kramer zelf wel. Zijn directheid en zelfverzekerdheid werden door de een geprezen; want zo is het hoe het gaat in de wereld van de topsport. De ander kon zich juist weleens aan zijn gedrag ergeren.

Kramer had graag afscheid genomen zoals Ireen Wüst, ook 35 jaar oud, deed. De Brabantse schreef in Beijing op de 1500 meter op fraaie wijze de zesde olympische titel op haar naam. Wüst deed het ook pijn Kramer al in de eerste rit van de 5 kilometer in actie te zien, zei ze. Ze gunde haar oud-ploeggenoot zoveel meer. ,,Alleen heb je dat niet zomaar even voor het zeggen”, zei ze. ,,Maar het gaat niet alleen om deze Spelen, het gaat om de grote sportman die hij is. Ik ben superblij dat ik deze route zij aan zij met hem heb mogen meemaken. Daar ben ik heel dankbaar voor. Voor mij is hij nog steeds de grootste.”

