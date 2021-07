Gouden Van Vleuten slaapt niet meer voor terugreis: ‘Een week feesten in Tokio zit er niet in’

video's Gouden nacht Nederland: Van Vleuten en roeiers van dubbelvier slaan toe met olympische titels

10:31 De vijfde dag van de Olympische Spelen is voor Nederland weergaloos begonnen. Annemiek van Vleuten en de roeiers bij de dubbelvier zorgden op grootse wijze voor de eerste gouden plakken van TeamNL. Daarnaast was er ook nog twee keer zilver en tweemaal brons. Later in de ochtend pakte Tom Dumoulin ook nog eens zilver. Nederland maakt met zeven nieuwe medailles dan ook een flinke opmars op de medaillespiegel.