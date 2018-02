Gouden medaille voor snowboarder Shaun White

Nicolien Sauerbreij, olympisch kampioene in mixed-zone

13 februari Ze weet bij de Winterspelen als geen ander hoe het eraan toe gaat in de beruchte mixed-zone op de olympische sportcomplexen. Daar waar een horde verslaggevers achter tientallen meters hekwerk gretig op jacht is naar sappige quotes van de winnaars en de verliezers. ,,Ik had vroeger, als het niet zo lekker was gegaan, soms ook wel de neiging om diep weggedoken in mijn jas er tussenuit te knijpen'', bekent viervoudig olympiër Nicolien Sauerbreij met een lach.