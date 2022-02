Gouden droom spat uiteen voor Sjinkie Knegt (32), die niet van plan is te stoppen: ‘Waarom zou ik ophouden?

VideoDe gouden droom van Sjinkie Knegt (32) is in de halve finale van de 1500 meter, zijn favoriete afstand, uiteengespat. Knegt werd derde, maar kreeg na de race wederom een penalty aan zijn broek. Net als vier jaar geleden op de 1000 meter kreeg hij een straf na een incident met de Amerikaan (die rijdt voor Hongarije) John-Henry Krueger.

Knegt werd vier jaar geleden in de kwartfinale op de 1000 meter geleden gestraft nadat hij contact had gemaakt met Krueger. Geen medaille dus destijds. Op de 1500 meter kwam die medaille er toen wel: zilver. En dus had Knegt dit jaar nog één groot doel voor ogen. Goud op de 1500 meter. Maar het werd geen goud. Het werd een déjà vu voor Knegt, die weer een penalty kreeg na een armblok bij Krueger.

,,Deze had ik niet aan zien komen", sprak Knegt na afloop bij de NOS. ,,Ik had ook niet het gevoel dat hij (Krueger, red.) in onbalans raakte, dat zag ik pas later op de beelden. Wat moet ik ervan zeggen? Die nieuwe regels zijn nog niet helemaal aan mij besteed. Als ik niet in de koppositie zit, lukt het op de een of andere manier niet en kan ik het niet afmaken. Ik kwam gewoon tekort", zo stak Knegt de hand in eigen boezem.

Volledig scherm Sjinkie Knegt. © ANP

Quote Ik vind het spelletje nog fantas­tisch dus waarom zou ik ophouden? Sjinkie Knegt Of dit het einde voor Knegt is als individu op de Olympische Spelen? ,,Voor dit jaar wel, ja, maar ik ben niet van plan te gaan stoppen. Ik vind het spelletje nog fantastisch dus waarom zou ik ophouden? Ik ben nog steeds van onschatbare waarde op de relay en er zal vast nog een dag komen dat wij (Knegt en andere shorttrackers die al langer meerijden, red.) de regels ook begrijpen. Dat ik hier mag staan, daar ben ik al ontzettend blij mee, maar ik had gehoopt iets beter te rijden", aldus Knegt, die alsnog stevig baalde: ,,Ik baal hier echt van, maar we hebben nog de relay: we zijn nog niet helemaal verloren.”

Eerder deze Olympische Spelen werd Knegt gediskwalificeerd bij de 1000 meter. Bij een inhaalactie in de bocht gingen door Knegts toedoen twee concurrenten onderuit. Ook op de gemengde aflossing greep de shorttracker, na een val van Suzanne Schulting, naast de medailles. Knegt blijft zo op twee individuele olympische medailles staan, want op de 500 meter doet hij in Peking niet mee. Bij de Spelen van 2014 behaalde Knegt brons op de 1000 meter en vier jaar geleden eindigde hij in Pyeongchang als tweede op de 1500 meter. In China komt Knegt nog wel in actie met de mannenaflossingsploeg

Sven Roes haalde de finale eveneens niet. Hij werd vierde. Voor hem restte dus de B-finale, waarin hij wederom als vierde over de finish kwam. Eerder werd Roes in de kwartfinale derde achter de Italiaan Pietro Sighel en de Zuid-Koreaan June Seo Lee. Sieghel kreeg echter een penalty, waardoor Roes uiteindelijk tweede werd.

Ithzak de Laat strandde al vóór de halve finale. Hij beleefde in de kwartfinale een enorme deceptie. Hij werd door Denis Nikisha uit Kazachstan onderuit gehaald in de vierde kwartfinale. Nikisha kreeg een penalty, maar De Laat liep de halve finale wel mis.

