Goud én zilver voor Kenia op marathon, Deelstra beste Nederlandse op plek 44

Peres Jepchirchir heeft de marathon van de Olympische Spelen op haar naam geschreven. De Keniaanse legde in de vroege ochtend in het noordelijke gelegen Japanse Sapporo de 42,195 kilometer af in 2 uur 27 minuten en 20 seconden. Ze bleef in de Japanse hitte haar landgenote Brigid Kosgei 16 seconden voor. De Amerikaanse Molly Seidel pakte op 26 seconden het brons.

Voor Jepchirchir, die in 2020 de marathon van Valencia won in 2.17.16, is het de grootste zege uit haar loopbaan op de marathon. Ze werd eerder twee keer wereldkampioene op de halve marathon. Jepchirchir liep in de slotfase weg bij haar landgenote Kosgei, die in 2019 het wereldrecord in de marathon van Chicago op 2.14.04 zette.

Andrea Deelstra kwam juichend als 44ste over de streep. De 36-jarige atlete gaf 9.45 minuten toe op de winnares uit Kenia. Het was de tweede olympische marathon voor Deelstra, die in Rio de Janeiro in 2016 als 60ste eindigde. Jill Holterman die het veld met de topfavorieten al vroeg moest laten gaan in de wedstrijd kwam binnen als 63ste. De 29-jarige atlete finishte, eveneens juichend, op 18.07 van Jepchirchir.

Volledig scherm Peres Jepchirchir, Brigid Kosgei en Molly Seidel. © REUTERS

De olympische marathon, waarvan al in 2019 was besloten om die vanwege de hitte te verplaatsen van Tokio naar het ruim 1000 kilometer noordelijker gelegen Sapporo, ging vanwege de verwachte warmte zaterdag een uur eerder dan aanvankelijk gepland van start, om 6 uur ‘s ochtends. In temperaturen van rond de 30 graden met een hoge luchtvochtigheid werd het al snel een afvalrace, waarin een tempoversnelling van de twee Keniaanse marathonloopsters op 33 kilometer een kopgroep van zo’n tien atletes uiteentrok.

Eerst moesten de Ethiopische Roza Dereje en de Duitse Melat Kejeta eraf, nadat de laatste Japanse Mao Ichiyama de kopgroep kort daarvoor had moeten laten gaan. Na 37 kilometer haakte de Israëlische Lonah Salpeter af en stapte vlak daarna eruit. Ook de Amerikaanse Seidel moest een gaatje laten, maar hield de twee Keniaanse atletes in zicht. Jepchirchir loste haar landgenote op 40 kilometer en liep onbedreigd naar het goud. Seidel volgde op korte achterstand voor het brons.

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma van het olympisch atletiektoernooi.

