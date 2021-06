Geen verrassingen in selectie mountainbikers voor Tokio

Bondscoach Gerben de Knegt heeft de Nederlandse selectie bekendgemaakt voor de mountainbikewedstrijden op de Olympische Spelen in Tokio. Daar zaten geen verrassingen in. Bij de mannen doen Mathieu van der Poel en Milan Vader mee, Anne Tauber en Anne Terpstra vertegenwoordigen Nederland bij de vrouwen.

Dit viertal was eigenlijk al geruime tijd zeker van uitzending naar Tokio, maar de wereldbekers vorige maand in Albstadt en Nove Mesto telden nog mee voor de olympische kwalificatie. Na die races was het voor De Knegt duidelijk dat hij aan de bekende namen kon vasthouden.

,,We kunnen sowieso stellen dat deze vier sporters de afgelopen jaren een hoog niveau hebben weten te behalen, waar andere landgenoten nog niet aan hebben kunnen tippen. Dat hoge niveau geeft ook vertrouwen in de kansen van deze ploeg”, aldus De Knegt. “Ik denk dat we met Mathieu van der Poel absoluut een medaillekandidaat in huis hebben voor de wedstrijd bij de mannen, maar ook de andere drie hebben in het verleden laten zien met een goede dag voor het podium mee te kunnen doen in een goed bezette wedstrijd.”

De Knegt verwacht dat het parcours in Tokio in het voordeel is van de Nederlanders. ,,We hebben een goede indruk gekregen dankzij een testwedstrijd (in oktober 2019), waar Anne Terpstra nog als derde is geëindigd. De mountainbikers krijgen een ronde voorgeschoteld met relatief korte klimmen, het komt straks vooral op kracht en snelheid aan. Dat ligt onze sporters goed.”

Van der Poel heeft herhaaldelijk zijn ambitie al uitgesproken; hij gaat voor goud in Tokio. De alleskunner op de fiets eindigde vorige maand als tweede en zevende in de genoemde wereldbekerwedstrijden.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos