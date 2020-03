Geen tijd om alles te lezen? Met deze Spelen-update ben je in twee minuten bij

Wat is het laatste officiële bericht van het IOC over doorgang van de Spelen? Zondag na een spoedvergadering van het IOC werd gemeld dat er binnen vier weken duidelijkheid zou zijn. Het comité is bezig aan het onderzoek voor verschillende mogelijkheden, waaronder uitstel. Vanmiddag belt de Japanse premier Shinzo Abe met IOC-voorzitter Thomas Bach. Volgens de Japanse krant Sankei onderhandelt de Japanse regering met het IOC over uitstel met maximaal een jaar.

Waarom duurt het zo lang tot het IOC tot een beslissing komt, terwijl bijvoorbeeld het EK voetbal al dagen geleden is uitgesteld? Bij de Olympische Spelen zijn meer belangen gemoeid en er zijn hogere kosten aan verbonden . Niet alleen is het olympisch dorp waar alle sporters verblijven al verhuurd aan Japanse bewoners voor de periode na aankomende zomer, veel accommodaties zijn al geboekt voor 2021. Daarnaast hebben alle sporten hun eigen sportkalender en toernooien. Veel sporten hebben bijvoorbeeld in 2021 een WK op de agenda, met eigen sponsoring en afspraken.

Wat speelt nog meer een rol bij de afweging om de Spelen deze zomer door te laten gaan?

Niet alleen de wereldgezondheid zijn van belang bij de afweging om de Spelen deze zomer door te laten gaan - het samenbrengen van onder andere sporters, coaches, bestuur, sponsoring, media, publiek, brengt grote risico’s voor verdere verspreiding van het coronavirus met zich mee, zelfs mocht de situatie in de wereld er over een paar maanden positiever voor staan - ook de trainingsopbouw en veiligheid van sporters komt in het geding.



Zolang de Spelen op het programma staan, zullen sommige sporters meer risico nemen om toch te trainen. Andere sporters houden zich aan de regels in eigen land, maar zien grote concurrenten in het buitenland wel in staat hun trainingen te voltooien. Denk hierbij aan een wielrenner in Nederland, die alleen de weg op mag, tegenover een Spanjaard die thuis moet blijven. Of een zwemmer in Italië, die zijn huis niet mag verlaten.



De trainingsopbouw van sporters wordt op ongelijke manier verstoord, de kwalificatie voor het voor veel sporters belangrijkste evenement uit hun carrière eveneens. En dopingcontroles kunnen niet overal uitgevoerd worden.