Fraaie boodschap openingsceremonie Olympische Spelen, maar harde werkelijkheid genegeerd

Bondscoach Canadese ijshockey­ers mist Spelen na harde val op ijs

De bondscoach van de Canadese ijshockeyers, Claude Julien, moet de Olympische Spelen in Peking aan zich voorbij laten gaan. Tijdens een voorbereidend trainingskamp in Zwitserland gleed hij hard onderuit op het ijs en brak daarbij enkele ribben. Julien mag van de artsen niet het vliegtuig in naar China.

31 januari